"Обалдеть, один – папин, другой – мамин". Monatik показал подросших сыновей

"Зажигаем с пацанами", – подписал снимок 35-летний Monatik.

На данный момент пост музыканта набрал почти 61 тыс. лайков и больше 220 комментариев. Подписчики отмечают, что старший сын очень похож на маму – жену Монатика Ирину, а младший – весь в отца.

"Обалдеть, и как же это приятно: один – папин, другой – мамин. Разве не чудо?" – прокомментировала пост пользовательница с ником polina_madrina.

"Какие же получаются офигенские детишки, когда made with love", – написала pinka_pinka.

"Справа малыш – ваша копия просто", – отреагировала на пост Монатика yevtushenkoelena.