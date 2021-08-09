"Обалдеть, один – папин, другой – мамин". Monatik показал подросших сыновей

"Зажигаем с пацанами", – подписал снимок 35-летний Monatik.
На данный момент пост музыканта набрал почти 61 тыс. лайков и больше 220 комментариев. Подписчики отмечают, что старший сын очень похож на маму – жену Монатика Ирину, а младший – весь в отца.
"Обалдеть, и как же это приятно: один – папин, другой – мамин. Разве не чудо?" – прокомментировала пост пользовательница с ником polina_madrina.
"Какие же получаются офигенские детишки, когда made with love", – написала pinka_pinka.
"Справа малыш – ваша копия просто", – отреагировала на пост Монатика yevtushenkoelena.
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Monatik и его жена Ирина Демичева вместе уже 13 лет, хотя поженились шесть лет назад.
Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года. Ранее артист также скрывал лица своих детей, впервые показав их в клипе на песню "Ресницы безопасности" в апреле 2021 года.
Артист стал популярным после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский".
В 2020 году он выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.