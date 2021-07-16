"Отношения "продюсер – артист" рано или поздно заканчиваются". Monatik заявил, что больше не продюсирует певиц Lida Lee и Nino Basilaya

"Отныне Lida Lee и Nino Basilaya – самостоятельные артисты, музыку которых жду с нетерпением всегда! Вы выпускаетесь из нашей компании победителями, востребованными артистками, успешными и желанными музыкантами для телепроектов, фестивалей и коллег по музыкальной сфере. С музыкой, с которой вас полюбили и услышали; с двумя полноценными видеоработами, с опытом выступлений на стадионах и других невероятно масштабных концертных площадках. Отношения "продюсер – артист" рано или поздно заканчиваются, в нашем случае, возможно, это произошло рано, но точно к лучшему и не зря. За год работы вы получили столько опыта, о котором многие только мечтают. И теперь вы готовы к сольному плаванию артистов, а не продюсерских проектов", – написал Монатик.

Он подчеркнул, что верит в успех своих экс-подопечных.

