"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями

"Самое любимое время любого дня, когда рядом любимые мальчишки. Только не хватает папы, который очень много работает. Сильно скучаем", – подписала снимок супруга артиста.

Monatik в это время на своей странице в Instagram сообщил, что на вечер у него запланировано выступление в Турции, а спустя четыре дня он даст концерт в Одессе.