Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями

Дмитрий и Ирина Монатик воспитывают двух сыновей
Дмитрий и Ирина Монатик воспитывают двух сыновей
Фото: monatik_official / Instagram

Супруга украинского певца и продюсера Monatik (Дмитрия Монатика) Ирина 13 июля в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с их двумя сыновьями в лифте.

"Самое любимое время любого дня, когда рядом любимые мальчишки. Только не хватает папы, который очень много работает. Сильно скучаем", – подписала снимок супруга артиста.

Monatik в это время на своей странице в Instagram сообщил, что на вечер у него запланировано выступление в Турции, а спустя четыре дня он даст концерт в Одессе.

Контекст:

Дмитрий и Ирина Монатик поженились 1 июля 2015 года. Супруги воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

Ранее артист также скрывал лица своих детей, впервые показав их в клипе на песню "Ресницы безопасности" в апреле 2021 года.

Артист обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

Теги: дети, семья, Monatik, певец, Ирина Монатик
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