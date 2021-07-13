"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями

"Самое любимое время любого дня, когда рядом любимые мальчишки. Только не хватает папы, который очень много работает. Сильно скучаем", – подписала снимок супруга артиста.
Monatik в это время на своей странице в Instagram сообщил, что на вечер у него запланировано выступление в Турции, а спустя четыре дня он даст концерт в Одессе.
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Дмитрий и Ирина Монатик поженились 1 июля 2015 года. Супруги воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).
Ранее артист также скрывал лица своих детей, впервые показав их в клипе на песню "Ресницы безопасности" в апреле 2021 года.
Артист обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.