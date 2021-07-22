"Зажигать, а не прожигать!" Monatik презентовал новый клип

По словам Monatik, идея песни родилась от постоянного пребывания на карантине и регулярного сидения в интернете Фото: monatik_official / Instagram

35-летний певец уточнил, что JoMo – это Joy Of Missing Out, "радость от упущенного" в переводе с английского. По словам артиста, идея написать песню и снять клип родилась от постоянного пребывания на карантине и регулярного сидения в интернете

"Раз в пять минут рука так и тянется к гаджету. И вместо личного общения, просмотра картин вокруг, наслаждения декорациями, которые нам дарит жизнь здесь и сейчас, все происходит в социальной сети. А там столько информации и часто ненужной, что голова кипит. Какая же ужасная привычка выработалась внезапно. И какой же кайф однажды ее побороть", – признался Monatik.

Он добавил, что на написание музыки его "вдохновили бразильские ритмы".

"Я там никогда не был, только слухи собирал. Рио-де-Жанейро... Когда путешествий стало мало, лучший телепорт в другое состояние, место, эмоцию – это музыка! Она пробуждает, зажигает. В один момент мы поняли что этот теплый вайб, мягкая, непринужденная атмосфера песни не прекращает качать наши головы. Все готово! Пакуем! Делимся!" – призвал подписчиков Monatik.

Фрагмент клипа в Instagram-аккаунте артиста за несколько часов набрал больше 153 тыс. просмотров.