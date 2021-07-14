Стало известно имя второго участника нового сезона шоу "Танцы со звездами"

"Говорят, в одну и ту же воду дважды не войти, но я все-таки попробую, потому что кто я такой, чтобы отказывать девушке, особенно если это Джамала. Я принимаю вызов и, вероятно, уже скоро очень ярко выйду из зоны комфорта, потому что танцы – это то, что всегда со мной с детства. Буду вспоминать и учить себя снова и снова", – написал Фагот.
Он передал эстафету британскому хореографу Франсиско Гомесу, украинскому певицу Monatik, проживающему в США сыну покойного судьи этого проекта Григория Чапкиса Грегу Чапкису, украино-американскому хореографу Максиму Чмерковскому и солистке украинской группы Kazka Александре Зарицкой.
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В 2009 году Фагот принимал участие в шоу "Танцюю для тебе 3" на канале "1+1". Он выступал в паре с хореографом Евгенией Колесниченко.
9 июля Джамала сообщила, что стала первой участницей нового сезона "Танцев со звездами". Главным хореографом шоу будет победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко. Дату премьеры организаторы пока не называют.