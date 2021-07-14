Стало известно имя второго участника нового сезона шоу "Танцы со звездами"

"Говорят, в одну и ту же воду дважды не войти, но я все-таки попробую, потому что кто я такой, чтобы отказывать девушке, особенно если это Джамала. Я принимаю вызов и, вероятно, уже скоро очень ярко выйду из зоны комфорта, потому что танцы – это то, что всегда со мной с детства. Буду вспоминать и учить себя снова и снова", – написал Фагот.

Он передал эстафету британскому хореографу Франсиско Гомесу, украинскому певицу Monatik, проживающему в США сыну покойного судьи этого проекта Григория Чапкиса Грегу Чапкису, украино-американскому хореографу Максиму Чмерковскому и солистке украинской группы Kazka Александре Зарицкой.

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