"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"

"Гайз, у меня для вас невероятная новость. […] Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят: я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело. Но у меня будет шанс научиться, вывести танцевальные скиллы на новый уровень, ведь я участница нового сезона шоу "Танцы со звездами", – написала Джамала.
К посту певица приложила видео, где она в облегающем костюме, похожим одновременно на ковбойский и на восточный наряд, танцует под ритмичную музыку.
Подписчики активно поддержали исполнительницу в ее желании участвовать в шоу. За час пост Джамалы собрал почти 20 тыс. лайков.
"Кайф!" – написала в комментариях солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.
"Верю в тебя", – признался креативный продюсер телеканала "1+1" Владимир Завадюк.
"Молодец, что решились!" – считает пользователь с ником tanyabileichuk.
"Как вы на это согласились? Это же физически и психологически очень тяжело, мягко говоря. Но я за любой движ, поддерживаю вас, если есть возможность – надо пробовать. Удачи!!!" – пожелала julia_pyshnenko.
View this post on Instagram
Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросля в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.
Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского. а после — киевскую Национальную музыкальную мкадемию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композиции о депортации своего народа "1944".
Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).