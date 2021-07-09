"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"

"Гайз, у меня для вас невероятная новость. […] Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят: я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело. Но у меня будет шанс научиться, вывести танцевальные скиллы на новый уровень, ведь я участница нового сезона шоу "Танцы со звездами", – написала Джамала.

К посту певица приложила видео, где она в облегающем костюме, похожим одновременно на ковбойский и на восточный наряд, танцует под ритмичную музыку.

Подписчики активно поддержали исполнительницу в ее желании участвовать в шоу. За час пост Джамалы собрал почти 20 тыс. лайков.

"Кайф!" – написала в комментариях солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.

"Верю в тебя", – признался креативный продюсер телеканала "1+1" Владимир Завадюк.

"Молодец, что решились!" – считает пользователь с ником tanyabileichuk.

"Как вы на это согласились? Это же физически и психологически очень тяжело, мягко говоря. Но я за любой движ, поддерживаю вас, если есть возможность – надо пробовать. Удачи!!!" – пожелала julia_pyshnenko.

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