Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2020
 
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"Танцы со звездами". Стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу

Деньги от реализации кубков победителей шоу "Танцы со звездами", принадлежащих певице Санте Димопулос и хореографу Максу Леонову и их конкурентам – фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной и ее партнеру Дмитрию Жуку, были переведены на счет благотворительного фонда.

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Димопулос и Леонов победили в "Танцах со звездами 7"
Димопулос и Леонов победили в "Танцах со звездами 7"
Фото: Танці з зірками / Facebook

Кубок победителей седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на 1+1 – певицы Санты Димопулос и хореографа Макса Леонова был продан на благотворительном аукционе за 55 тыс. грн. Об этом сообщается на странице программы "Сніданок з 1+1" в Facebook , где 18 декабря проводился аукцион.

Обладательницей кубка стала Оксана Липская, говорится в публикации. 

Скриншот: Сніданок з 1+1 / Facebook
Скриншот: Сніданок з 1+1 / Facebook

Второй кубок победителей, который организаторы проекта вручили фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной и ее партнеру Дмитрию Жуку, также был продан на аукционе – обладательницей стала Татьяна Шатковская, предложившая за него 48 тыс. грн.

Скриншот: Сніданок з 1+1 / Facebook
Скриншот: Сніданок з 1+1 / Facebook

Стартовая цена кубков составила 3000 грн. Все вырученные от продажи кубков деньги были переведены на счет благотворительного фонда "Здійсни мрію!"

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос передала кубок победителей фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, которая вместе с партнером Дмитрием Жуком заняла второе место на проекте.

"Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила [его]. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница", – прокомментировала она свое решение.

Димопулос подчеркнула, что ее решение о передаче кубка было спонтанным, но искренним.

В свою очередь, Санина заявила, что считает поступок Димопулос лицемерным. Она призналась, что на следующий день после завершения проекта приняла решение выставить свой кубок победителей на аукцион.

"Мы с Димой говорили о важном для нас, потом говорила Санта, потом чужой кубок оказался в моих руках и был поставлен на пол. На следующий день – ранний подъем, сонный эфир, два кубка и мое решение отправить свой на аукцион. Вы голосовали за меня, вы болели за меня, ваши цветы еженедельно стояли у меня в гримерке! Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь", – заявила 1 декабря артистка.

18 декабря партнер Димопулос Леонов заявил. что их пара также решила принять участие в благотворительном аукционе.

Теги: аукцион, Санта Димопулос, Юлия Санина, Танцы со звездами, Макс Леонов
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