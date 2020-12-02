Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2020
 
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Победитель "Танцев со звездами" Леонов рассказал о своей жене

По словам победителя "Танцев со звездами" на "1+1" хореографа Макса Леонова, его гражданская жена Юлия в прошлом занималась классическим балетом.

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Леонов родился в Запорожье
Леонов родился в Запорожье
Фото: maksleonov_official / Instagram

Победитель "Танцев со звездами" на "1+1" хореограф Макс Леонов, который в новом сезоне выступал на паркете вместе с певицей Сантой Димопулос, во время общения с фолловерами в прямом эфире сообщил, что живет в гражданском браке с женой Юлией. Запись этого эфира обнародована 1 декабря на его странице в Instagram.

Леонов отметил, что его супруга пока что избегает публичности.

"Моя жена занималась танцами для себя – классическим балетом. Не профессионально, но на достаточном высоком уровне", – сообщил он.

По словам Леонова, у них с женой нет детей.

"У нас все еще впереди", – подытожил он.

Леонов родился в Запорожье в 1991 году. В девять лет начал заниматься бальными танцами. В 2018 году впервые вышел на паркет шоу "Танцы со звездами" в паре с ведущей Машей Ефросининой. Они выбыли из проекта после пятого эфира.

В 2019 году Леонов принимал участие в шоу вместе с актрисой студии "Квартал 95" Еленой Кравец, став четвертьфиналистами.

В новом сезоне шоу Леонов в паре с Димопулос заняли первое место.

Теги: дети, семья, Танцы со звездами, Макс Леонов
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