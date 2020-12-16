"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии

Победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" украинская певица Санта Димопулос считает, что фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина оценила ее поступок с передачей кубка победителей через собственную призму мировосприятия.

Димопулос: Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца Фото: santadimopulos / Instagram

Победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" украинская певица Санта Димопулос, комментируя заявление занявшей на проекте второе место фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной об унижении, пережитом во время передачи кубка победителей, заявила, что из-за неискренности в шоу-бизнесе все воспринимается как подвох. Об этом она написала 15 декабря, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories.

"Каждый видит мир через свою призму. В шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что не люблю сферу шоу-бизнеса и почему я там чужая. Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды – не главное, кубок – не главное, победы – не главное. Человечность, отношение, доброта, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь – вот самое важное в этом мире и в каждом из нас", – написала она.

Фото: santadimopulos / Instagram



Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос передала кубок победителей Саниной.

"Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила [его]. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница", – прокомментировала она свое решение.

Димопулос подчеркнула, что ее решение о передаче кубка было спонтанным, но искренним.

В свою очередь, Санина заявила, что считает поступок Димопулос лицемерным.