Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2020
 
Новости

"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии

Победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" украинская певица Санта Димопулос считает, что фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина оценила ее поступок с передачей кубка победителей через собственную призму мировосприятия.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Димопулос: Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца
Димопулос: Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца
Фото: santadimopulos / Instagram

Победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" украинская певица Санта Димопулос, комментируя заявление занявшей на проекте второе место фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной об унижении, пережитом во время передачи кубка победителей, заявила, что из-за неискренности в шоу-бизнесе все воспринимается как подвох. Об этом она написала 15 декабря, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories.

"Каждый видит мир через свою призму. В шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что не люблю сферу шоу-бизнеса и почему я там чужая. Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды – не главное, кубок – не главное, победы – не главное. Человечность, отношение, доброта, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь – вот самое важное в этом мире и в каждом из нас", – написала она.

Фото: santadimopulos / Instagram
Фото: santadimopulos / Instagram

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос передала кубок победителей Саниной.

"Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила [его]. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница", – прокомментировала она свое решение.

Димопулос подчеркнула, что ее решение о передаче кубка было спонтанным, но искренним.

В свою очередь, Санина заявила, что считает поступок Димопулос лицемерным.

Теги: Санта Димопулос, The Hardkiss, Юлия Санина, Танцы со звездами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор
Алеся БАЦМАН
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS