Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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"На вас можно смотреть вечно!" Клип Monatik вошел в тренды YouTube, его просмотрели больше 5,4 млн раз

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"Зажигать, а не прожигать" главный девиз клипа Monatik
"Зажигать, а не прожигать" – главный девиз клипа Monatik
Фото: monatik_official / Instagram

За две недели после презентации новый клип украинского певца и продюсера Monatik (Дмитрия Монатика) вошел в тренды украинского сегмента YouTube и расположился на пятом месте. На данный момент видео на песню "Зажигать/JoMo" посмотрели почти 5,4 млн раз.

"Праздничным танцем с [хореографом] Денисом Стульниковым отмечаем вторую неделю #Зажигать в топ-5 трендах в YouTube и 5 млн просмотров! А еще песня перешагнула порог в 200 тыс. прослушиваний на Spotify за столь короткий срок. Благодарны за то, что выбираете музыку", – написал Monatik в Instagram 3 августа.

Пост 35-летнего певца набрал больше 275 тыс. лайков и несколько сотен комментариев.

"На вас можно смотреть вечно!" – написала в комментариях katrozauber.

"Круто зажигаете. Спасибо, что вы есть", – оставил комментарий t.maksak.

Monatik презентовал клип на песню "Зажигать/JoMo" 21 июля. Он объяснил, что JoMo – это Joy Of Missing Out, "радость от упущенного" в переводе с английского. По словам артиста, идея написать песню и снять клип родилась от постоянного пребывания на карантине и регулярного сидения в интернете.

ВИДЕО
Видео: MONATIK / YouTube
Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов.

В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

Теги: музыка, YouTube, видео, Instagram, клип, Monatik, певец, Spotify
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