  "На вас можно смотреть вечно!" Клип Monatik вошел в тренды YouTube, его просмотрели больше 5,4 млн раз

"Праздничным танцем с [хореографом] Денисом Стульниковым отмечаем вторую неделю #Зажигать в топ-5 трендах в YouTube и 5 млн просмотров! А еще песня перешагнула порог в 200 тыс. прослушиваний на Spotify за столь короткий срок. Благодарны за то, что выбираете музыку", – написал Monatik в Instagram 3 августа.

Пост 35-летнего певца набрал больше 275 тыс. лайков и несколько сотен комментариев.

"На вас можно смотреть вечно!" – написала в комментариях katrozauber.

"Круто зажигаете. Спасибо, что вы есть", – оставил комментарий t.maksak.

View this post on Instagram A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Monatik презентовал клип на песню "Зажигать/JoMo" 21 июля. Он объяснил, что JoMo – это Joy Of Missing Out, "радость от упущенного" в переводе с английского. По словам артиста, идея написать песню и снять клип родилась от постоянного пребывания на карантине и регулярного сидения в интернете.

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