"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал

По словам певца, его предложение не вызвало у подопечных возражений.
"Это для меня была первая практика продюсирования. Я также артист, я знаю, что такое для артиста, когда продюсерские отношения становятся немного сложнее. Я же понимаю, что они свободные артисты, они хотят творить, они видят мир, как им хочется. Я это принимаю. Я четко понимаю, что это для нас к лучшему. Мы очень легко, по-дружески разошлись", – заявил артист.
Он подчеркнул: все, что было наработано за время сотрудничества, осталось в распоряжении артисток.
"У нас есть определенные договоренности, но они совсем не жесткие. У них [артисток] есть свобода, и они делают все, что хотят", – подытожил он.
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Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.
16 июля певец сообщил, что прекращает сотрудничество со своим подопечными, певицами Lida Lee и Nino Basilaya. "Отношения "продюсер – артист" рано или поздно заканчиваются, в нашем случае, возможно, это произошло рано, но точно к лучшему и не зря. За год работы вы получили столько опыта, о котором многие только мечтают. И теперь готовы к сольному плаванию артистов, а не продюсерских проектов", – написал тогда Монатик.
Lida Lee (Лидия Скорубская) дважды принимала участие в шоу "Голос країни" на "1+1" – в 2014 году в качестве наставника она выбрала российского певца Сергея Лазарева, а в 2020-м – Monatik. Певице ни разу не удалось дойти до финала. В 2016 году певица в составе группы Chica-Band была участницей шоу "Х-фактор" на СТБ. Коллектив не вышел в финал.
В августе 2020-го года она дебютировала как певица продюсерского центра Дмитрия Монатика с клипом на песню "Достопримечательность". До этого она выступала на сцене с Monatik в качестве бэк-вокалистки.
Nino Basilaya (Нино Басилая) стала известна после участия в проекте "Голос. Діти" (2017), где ее наставником был Monatik. В октябре 2020 года артистка в статусе подопечной Монатика презентовала свой первый сольный трек.