"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал

По словам певца, его предложение не вызвало у подопечных возражений.

"Это для меня была первая практика продюсирования. Я также артист, я знаю, что такое для артиста, когда продюсерские отношения становятся немного сложнее. Я же понимаю, что они свободные артисты, они хотят творить, они видят мир, как им хочется. Я это принимаю. Я четко понимаю, что это для нас к лучшему. Мы очень легко, по-дружески разошлись", – заявил артист.

Он подчеркнул: все, что было наработано за время сотрудничества, осталось в распоряжении артисток.

"У нас есть определенные договоренности, но они совсем не жесткие. У них [артисток] есть свобода, и они делают все, что хотят", – подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)



