Порошенко возглавляет рейтинг политиков, которые сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины – соцопрос

"В перечне политиков, которые сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины, большинство мест в топе занимают украинские президенты: пятый президент Украины Петр Порошенко (10,2%) и второй президент Леонид Кучма (10%). Достаточно много упоминаний получили и глава Народного руха Украины Вячеслав Чорновил (8,5%), первый президент Леонид Кравчук (6,1%), действующий президент Владимир Зеленский (5,6%), третий президент Виктор Ющенко (5,4%) и политик Юлия Тимошенко (4,6%). Беглый президент Виктор Янукович получил чуть более 2% упоминаний", – сказано в результатах исследования.

Скриншот: dif.org.ua

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Исследование проведено при финансовой поддержке программы MATRA Посольства Нидерландов в Украине.