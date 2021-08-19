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Зеленский возглавляет президентский рейтинг, он лидирует в 17 областях Украины – опрос

Зеленского поддерживают 67% украинцев в возрасте 16 17 лет
Зеленского поддерживают 67% украинцев в возрасте 16–17 лет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 августа результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Действующего главу государства на выборах готовы поддержать 27,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого собираются проголосовать 14,9% опрошенных.

Следом идут нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,5%), нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (9,7%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,6%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (5,6%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,1%).

Остальные политики набирают меньше 5% голосов.

Как отмечают социологи, Зеленский лидирует в 17 областях страны. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях он делит первенство с Порошенко, в Харьковской – с Бойко.

Только во Львовской области первое место занимает Порошенко, в Винницкой – Гройсман, а в Донецкой и Луганской – Бойко.

При этом Зеленского поддерживают 67% украинцев в возрасте 16–17 лет, которые еще не имеют права голосовать на выборах.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Украина, выборы, рейтинг, Евгений Мураев, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, украинцы, президент
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