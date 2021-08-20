Политолог Давидюк: Правительство рассматривает вопрос о запрете экспорта металлолома. Но риск, что Зеленский повторит ошибку Порошенко, еще высок

"Восточные области Украины, где традиционно сконцентрирована крупная промышленность, очень чувствительны к ситуации в металлургии. Там напрямую заняты около 200 тысяч человек, но если брать все связанные с меткомбинатами предприятия, то речь идет о нескольких миллионах избирателей. Что такое остановка металлургии для рейтинга власти, еще в 2016–2017 годах почувствовал прошлый президент Петр Порошенко. Тогда в стране сложилась аналогичная картина: бесконтрольный вывоз лома из Украины спровоцировал его дефицит и остановку заводов, начались увольнения рабочих. Упавший рейтинг власти в восточных областях больше никогда не возвращался на прежние позиции, и со временем промышленные регионы окончательно отвернулись от президента", – заявил эксперт.
Он напомнил, что тогда украинский металлолом вывозили также и в Приднестровье.
"Кстати, многие тогда связывали решение Порошенко снять санкции с Молдавского металлургического комбината (Приднестровье) и обеспечить его украинским металлоломом партнерскими отношениями с приднестровским олигархом Владимиром Плахотнюком. Сейчас правительство рассматривает вопрос о запрете экспорта украинского металлолома, чтобы не допустить остановку металлургии. Но риск, что Зеленский повторит ошибку Порошенко, все еще высок", – считает Давидюк.
"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне – 85 тыс. т.
В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.