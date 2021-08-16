Временный запрет на экспорт лома позволит сохранить украинскую металлургию – эксперт

"Металлолом – это стратегическое сырье для всей металлургической отрасли Украины. Без него ни один металлургический комбинат не выживет. Поэтому введение временного запрета на экспорт лома позволит сохранить металлургию", – сказал он.

Так Каленков прокомментировал данные Госслужбы статистики о рекордном экспорте металлолома в июле 2021 года. В частности, за семь месяцев текущего года экспорт лома черных металлов из Украины вырос почти в 20 раз – до 334,6 тыс. т; почти треть этого объема была экспортирована в июле (103,6 тыс. т).

По словам эксперта, большинство стран с неразвитым машиностроением пытаются ограничивать экспорт металлолома. "В развитых странах именно машиностроение является главным источником генерации лома. Именно поэтому ЕС и США – это нетто-экспортеры металлолома. В то же время в Украине лом – главным образом амортизационный – полностью зависит от притока инвестиций в страну. Но сейчас инвестиции не растут, поэтому лом в Украине – это очень ограниченный ресурс", – отметил Каленков.

Он напомнил, что в 2019–2020 годах в Украине собрали 3 млн т лома – это исторический минимум.

Кроме того, заявил эксперт, украинский лом экспортируют, прежде всего, в Турцию и непризнанное Приднестровье.

"Покупая наш лом, эти страны искажают конкуренцию. ПМР – это российский анклав, полностью дотируемый РФ. В свою очередь Турция – это легендарная страна по государственной поддержке собственной металлургии. Именно при полной поддержке властей строились метзаводы в Турции, создавалась логистика. Поэтому турки могут выкупать наш лом практически по любой цене", – заключил президент "Укрметаллургпрома".

Каленков также заявил, что прямые доходы Украины от выплавки 1 т стали в четыре раза выше, чем от экспорта 1 т металлолома. "А если добавить мультипликативный эффект, который дает металлургия для смежных отраслей, то доходы всех бюджетов будут на порядок выше. Украинские металлурги используют каждую тонну украинского лома, поэтому государство получит максимум, если каждая тонна лома будет перерабатываться в Украине", – уверен он.