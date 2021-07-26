Руководители металлургических предприятий предупредили Кабмин, что из-за экспорта металлолома отрасль может остановиться – СМИ

Директор по закупкам мариупольского комбината "Азовсталь" Борис Любич сообщил, что запасов лома на предприятии хватит не больше чем на двое суток.
"То есть, по сути, запасы находятся на технологическом минимуме", – отметил он.
Генеральный директор ООО "Метинвест-Ресурс" Андрей Мищенко рассказал, что с лета не может обеспечить металлургов ломом и комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" будут вынуждены сокращать производство.
На заводе "Интерпайп Сталь" склады уже не могут компенсировать дефицит лома, сообщил председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко.
"В июле мы уже точно теряем объемы производства, но картина на август-сентябрь еще более угрожающая. Все идет к тому, что может повториться 2015 год, когда из-за дефицита металлолома "Интерпайп Сталь" простаивала 63 суток, а в 2016 году – 48 суток", – цитирует собеседник портала слова Макаренко.
Представители предприятий обратились к правительству с просьбой для решения ситуации ввести временный запрет на экспорт стального лома.
Со ссылкой на данные Гостаможни "Минпром" пишет, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне – 85 тыс. т.
12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году. 27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.
"Минпром" сообщил, что за пять месяцев 2021 года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в девять раз.
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал инициативу профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и "Укртрубопром" о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.