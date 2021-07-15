Украина должна ввести ограничения на экспорт лома, чтобы сохранить "зеленый" курс – эксперт

Если использовать лом для производства стали, это позволяет сократить выбросы СО2 на 60% на 1 тонну готовой продукции, и это важно для Украины, так как она имплементирует европейское законодательство в сфере экологии, отметил Морозов.
"Все страны мира, понимая, что использование тонны металлолома вместо руды позволяет не сжигать 740 кг угля, пытаются оставить его в своей стране. К сожалению, сегодня в Украине так не происходит – экспорт металлолома растет. В прошлом месяце был рекордный экспорт – 85 тыс. тонн. То есть внутри страны в итоге сожгли 65 тыс. тонн угля, и все это превратилось в СО2", – подчеркнул спикер.
Он убежден, что необходимо правильно распоряжаться источником металлолома, перерабатывать сырье внутри страны и снижать выбросы углекислого газа.
"Сегодня украинский лом становится легкодоступным для импортеров. Чтобы этого не произошло, необходимы ограничения на экспорт лома. Они позволят обеспечить металлургов ключевым сырьем для экомодернизации", – подытожил заместитель генерального директора "Интерпайп".
12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году.
"Минпром" сообщил, что за пять месяцев 2021 года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в девять раз.
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал инициативу профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и "Укртрубопром" о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.
Металлургические предприятия и профильные ассоциации уже не первый раз выступают за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов.
27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.