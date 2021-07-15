Украина должна ввести ограничения на экспорт лома, чтобы сохранить "зеленый" курс – эксперт

Если использовать лом для производства стали, это позволяет сократить выбросы СО 2 на 60% на 1 тонну готовой продукции, и это важно для Украины, так как она имплементирует европейское законодательство в сфере экологии, отметил Морозов.

"Все страны мира, понимая, что использование тонны металлолома вместо руды позволяет не сжигать 740 кг угля, пытаются оставить его в своей стране. К сожалению, сегодня в Украине так не происходит – экспорт металлолома растет. В прошлом месяце был рекордный экспорт – 85 тыс. тонн. То есть внутри страны в итоге сожгли 65 тыс. тонн угля, и все это превратилось в СО 2 ", – подчеркнул спикер.

Он убежден, что необходимо правильно распоряжаться источником металлолома, перерабатывать сырье внутри страны и снижать выбросы углекислого газа.

"Сегодня украинский лом становится легкодоступным для импортеров. Чтобы этого не произошло, необходимы ограничения на экспорт лома. Они позволят обеспечить металлургов ключевым сырьем для экомодернизации", – подытожил заместитель генерального директора "Интерпайп".