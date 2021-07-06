В порту Херсона обнаружили радиоактивный металлолом

Представитель пресс-службы полиции Херсонской области Татьяна Скуба рассказала, что радиоактивный лом черных металлов обнаружили после срабатывания сигнализации дозиметра, показывающего превышение естественного уровня радиационного фона.

Открыто уголовное производство.

Грузовик находится под охраной в стороне от производства и людей, сообщил начальник отдела по вопросам гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко.

"Все службы, как по мне, сработали очень прилично. В 6.30 грузовик зашел на территорию морпорта. И во время прохождения соответствующего поста контроля пограничников система "Янтарь" отреагировала", – сказал он.

По словам Лещенко, кто перевозил металлолом и кому он предназначался, известно.

"Существует договоренность, что получатель должен за свой счет вызывать в Херсон представителей специализированной фирмы, которая обеспечит проверку груза. Все, что будет входить в пределы радиационного фона, будет принято как груз металлолома и отправлено дальше. А остальное эта фирма вывезет для дальнейшей ликвидации", – пишет агентство со ссылкой на чиновника.