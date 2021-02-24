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Тарута выступил за продление экспортной пошлины на металлолом

В Украине должно стать государственной позицией решение о том, чтобы металлолом оставался в стране для нужд украинской промышленности, считает нардеп от "Батьківщини", член парламентского комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута.

Сергей Тарута: Мы сегодня не развиваем страну, она уменьшает производство, и машиностроение. Поэтому надо помогать
Сергей Тарута: Мы сегодня не развиваем страну, она уменьшает производство, и машиностроение. Поэтому надо помогать
Фото: Сергій Тарута – Sergiy Taruta / Facebook

В Украине нужно продлить действие экспортной пошлины на металлолом, это необходимо для защиты промышленности, заявил нардеп от "Батьківщини", член парламентского комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом, которое состоялась в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет "Обозреватель".

"Это должно быть государственной позицией, чтобы все-таки металлолом оставался в нашей стране, – убежден он. – Надо, чтобы был меморандум между теми, кто заготавливает, и теми, кто использует. Потому что говорят поставщики? Что металлурги не рассчитываются своевременно, не дают цены, которые нам дают на экспорте. И здесь надо найти баланс. Я думаю, как раз государственная политика в том, чтобы все-таки их посадить за один стол и договориться между собой".

Если экспорт металлолома не ограничивать, то его в стране будет все меньше с каждым годом, добавил Тарута. 

"Надо, чтобы весь металлолом оставался здесь, потому что его будет все меньше и меньше. Мы сегодня не развиваем страну, она уменьшает производство, и машиностроение. Поэтому надо помогать. Мы в нашем комитете понимаем, что наша задача – максимально помогать нашему производству" , – заявил народный депутат.

12 июля 2016 года Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до 42, в феврале 2019-го – до 58. Экспорт металлолома при поставках в ЕС проводится с пошлиной 5 за тонну, отмечало агентство "Интерфакс-Украина".

Действие экспортной пошлины на лом черных металлов в Украине нужно продлить еще на пять лет, пока не нормализуется ситуация с обеспечением этим сырьем украинских металлургических предприятий, такое заявление сделал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Теги: промышленность, Сергей Тарута, экспорт, пошлины, металлургия, машиностроение, Укрметаллургпром
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