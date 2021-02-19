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Объединение "Укрметаллургпром" выступило за продление пошлины на лом минимум на пять лет

Предприятиям металлургического комплекса удалось улучшить обеспечение ломом благодаря экспортной пошлине, которая стала сдерживающим фактором, отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

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Александр Каленков: Я уверен, что эта мера будет поддержана продление пошлины минимум еще на пять лет
Александр Каленков: Я уверен, что эта мера будет поддержана – продление пошлины минимум еще на пять лет
Фото: ukrmetprom.org

Действие экспортной пошлины на лом черных металлов в Украине нужно продлить еще на пять лет, пока не нормализуется ситуация с обеспечением этим сырьем украинских металлургических предприятий, такое заявление сделал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом. Совещание прошло в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет 19 февраля "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что эта мера будет поддержана – продление пошлины минимум еще на пять лет", – сказал он.

Замглавы комитета, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский отметил, что "Укрметаллургпром" было инициатором совещания.

Каленков сказал, что предприятиям металлургического комплекса удалось улучшить обеспечение ломом благодаря экспортной пошлине, которая стала сдерживающим фактором, также он напомнил о принятом в прошлом году законе об обелении рынка лома.

"И наша задача – чтобы пришли инвестиции для создания большого рынка металлолома", – подчеркнул руководитель объединения.

Вероятность принятия законопроекта об отходах без учета предложений от промышленности он считает негативным фактором, который перечеркнет позитив от принятия закона о детенизации рынка лома.

Кисилевский считает, что Рада проголосует за продление пошлин на металлолом.

"Лом – это сырье, которое позволяет снизить выбросы углекислого газа при выплавке стали. Поэтому это ценное сырье, и эта тема очень важна для государства. И Green Deal будет в ближайшие десятилетия определять ситуацию. И вероятно, что будут ужесточаться требования при экспорте товаров в ЕС", – сказал политик.

12 июля 2016 года Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до 42, в феврале 2019-го – до 58. Экспорт металлолома при поставках в ЕС проводится с пошлиной 5 за тонну, отмечает агентство.

Теги: промышленность, экспорт, пошлины, металлургия, законопроект, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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