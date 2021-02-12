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"Укрметаллургпром": Повышение тарифа на передачу электричества для бизнеса приведет к потере рабочих мест и падению поступлений в госбюджет

По данным "Главкома", Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, предлагает с апреля 2021 года вновь повысить тариф на передачу электроэнергии. В объединении предприятий "Укрметаллургпром" выступили против этой инициативы.

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В прошлом году тариф на передачу повышали трижды, к концу 2020-го он вырос со 113 до 294 грн за МВт-час
В прошлом году тариф на передачу повышали трижды, к концу 2020-го он вырос со 113 до 294 грн за МВт-час
Фото: depositphotos.com

Новое повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленности приведет к сокращениям десятков тысяч рабочих мест, заявил в комментарии "Главкому" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Все представители промышленности сказали о том, что любое повышение тарифов просто приведет к тому, что будет в очередной раз повышена себестоимость продукции. Наши товары потеряют конкурентоспособность, мы меньше продадим произведенных в Украине товаров на внутреннем рынке и на внешнем. В итоге бюджет недополучит налоги, страна недополучит валютную выручку, будут сокращены рабочие места, – сказал эксперт. – Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. Прежде всего, в таких отраслях, как ферросплавы, да и металлургия тоже, химическая отрасль".

По данным издания, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышали трижды, к концу 2020-го он вырос со 113 до 294 грн за МВт-час.

Экономический эксперт Андрей Новак заявлял в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

Повышение тарифа неизбежно приведет к росту себестоимости продукции предприятий, использующих электроэнергию в процессе производства, что еще активнее будет приводить к деиндустриализации Украины, предупреждал экономист Борис Кушнирук.

Теги: налоги, госбюджет, энергетика, промышленность, бизнес, электричество, электроэнергия, металлургия, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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