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Глава "Укрметаллургпрома" о законопроекте №4167: Ни к экологии, ни к загрязнениям этот проект отношения не имеет

Законопроект о промышленных выбросах создает коррупционную схему за счет того, что выдвигаются заведомо невыполнимые требования для всех предприятий, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

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Александр Каленков: Этот законопроект извращает понятие государственного контроля за промышленными выбросами
Александр Каленков: Этот законопроект извращает понятие государственного контроля за промышленными выбросами
Фото: Александр Каленков / Facebook

Законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков 26 января в эфире "Украина 24".

"Ни к экологии, ни к загрязнениям этот проект отношения не имеет. Это создание коррупционной схемы за счет того, что выдвигаются заведомо невыполнимые требования для всех промышленных предприятий. И закладывание в ручном механизме нескольких схем, как Минприроды сможет это все потом в ручном режиме разруливать. Понятно, что это все ведет к коррупции, к извращению рынка", – сказал Каленков.

Он считает, что в сессионном зале документ должен быть отклонен и необходимо подготовить новый – вместе с экспертным сообществом и представителями бизнеса.

"Этот законопроект обсуждался в течение осени на нескольких круглых столах, на слушаниях. Практически на всех этих слушаниях весь реальный сектор экономики, все бизнес-ассоциации выступали за то, что этот законопроект извращает понятие государственного контроля за промышленными выбросами, создает невыполнимые условия, и он должен быть переписан с нуля", – убежден эксперт. 

По словам Каленкова, бизнес готов выполнять требования экологических норм, если они будут реалистичными.

"Мы за то, чтобы требования были реальными, выполнимыми, и мы готовы эти требования выполнять и идти по соответствующим графикам для каждой из отраслей", – заявил он.

В странах Восточной Европы экологические нормативы ужесточились постепенно, в течение десятилетий, и государства тратили на это значительные средства. 

"Они до сих пор не завершили этот процесс. А нам предлагается за полтора – четыре года, в зависимости от отрасли, провести все необходимые изменения. Я понимаю, что в это хотелось бы верить, что это глупость. Скорее всего, это злой умысел по созданию таких невыполнимых условий и вынуждению предприятий как-то договариваться, идти в министерство и т.д.", – сказал глава объединения. 

Федерация работодателей Украины в открытом письме председателю парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко заявляла, что проект закона №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" содержит ряд негативных норм, которые повлекут критические последствия для предприятий и экономики страны в целом, негативно повлияют на уровень занятости и объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера отмечал, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. Он считает, что у бизнеса есть много замечаний к законопроекту и их нужно учесть при подготовке к голосованию.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

Теги: коррупция, экология, экономика, законопроект, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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