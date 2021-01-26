Минэкологии должно взвешенно подходить к вопросам модернизации и искать решения, которые приемлемы для всех – глава "Укркокса"

Министерство экологии должно при подготовке законопроекта о нормах выбросов провести консультации с профильными ассоциациями и экспертами, чтобы предложить приемлемый вариант для бизнеса, считает генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

Анатолий Старовойт: Давайте подумаем, как решить вопрос, чтобы и промышленность не остановить, ну и вместе с тем дать надежду на реконструкцию, на перевооружение, улучшение ситуации Фото: gmk.center

Министерство экологии Украины должно при разработке новых экологических норм искать приемлемые для промышленности решения, в противном случае внедрение нового законодательства может привести к закрытию предприятий, заявил в комментарии "РБК-Украина" генеральный директор Украинской научно-промышленной ассоциации "Укркокс" Анатолий Старовойт.

"Наши технологии довольно устаревшие в большинстве, особенно для коксохимиков. Мы все предлагали, чтобы при строительстве новых коксовых батарей, например, вводить новые решения – чтобы снизить всевозможные выбросы по углероду. А как можно предъявлять требования к батареям, построенным 20 лет тому назад, когда они были еще по тем проектам построены. И что – останавливать их? И остаться без кокса? А без кокса металлургия – не металлургия", – убежден он.

Стартовойт считает, что министерству при подготовке законопроекта о нормах выбросов нужно консультироваться с профильными ассоциациями и экспертами, чтобы предложить приемлемый вариант для бизнеса. Если принять законопроект без учета мнения промышленников, то законопроект может остановить предприятия, влияние чиновников усилится и в этой сфере возрастут коррупционные риски.

"Надо собирать ассоциацию, обсуждать этот вопрос, вырабатывать какое-то решение, которое приемлемо и для промышленности, и для экологии в том числе. Закон вышел – это как бревно, дубина, давайте будем бить. А может быть, давайте подумаем, как решить вопрос, чтобы и промышленность не остановить, ну и вместе с тем дать надежду на реконструкцию, на перевооружение, улучшение ситуации", – заявил спикер.

Федерация работодателей Украины в открытом письме председателю парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко заявляла, что проект закона №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" содержит ряд негативных норм, которые повлекут критические последствия для предприятий и экономики страны в целом, негативно повлияют на уровень занятости и объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера отмечал, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. Он считает, что у бизнеса есть много замечаний к законопроекту и их нужно учесть при подготовке к голосованию.