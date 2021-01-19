В Украине в 2020 году окружающей среде нанесли убытков на более, чем 2 млрд грн

В прошлом году Госэкоинспекция Украины провела более 30 тыс. проверок и по их результатам составила 31,7 тыс. протоколов, к административной ответственности привлекли 28 500 человек.

Убытки экологии увеличились на 3% по сравнению с 2019 годом Фото: depositphotos.com

Госэкоинспекция насчитала 2 млрд 158 млн грн убытков в 2020 году за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба экоинспекции.

В прошлом году экоинспекция провела более 30 тыс. проверок и по их результатам составила 31,7 тыс. протоколов, к административной ответственности привлекли 28 500 человек. За особо тяжкие преступления против окружающей среды открыли 508 уголовных производств.

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный отметил, что по сравнению с 2019 годом инспекция рассчитала на 3% больше убытков.

"По сравнению с 2019 годом, наблюдаем рост общей суммы начисленных убытков в 2020 году (хотя почти весь год инспекторы работали в условиях карантина, то есть без проведения плановых проверок) на 3% (в 2019 году сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 2 млрд 81 млн грн)", – подчеркнул он.