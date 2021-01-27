"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом

Американский актер Леонардо ДиКаприо призвал нового президента США Джо Байдена отреагировать на проблему изменения климата.

Американский актер Леонардо ДиКаприо обратился к новоизбранному американскому президенту Джо Байдену с призывов возглавить движение, направленное на преодоление климатического кризиса. Соответствующее обращение, состоящее из нескольких страниц, артист обнародовал 24 января в Isntagram.

"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти. Вы можете обеспечить переход мировых энергетических систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья", – говорится в публикации.

ДиКаприо также отметил важность решения Байдена о повторном присоединении США к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, но подчеркнул, что этого шага недостаточно для спасения экологии.

Обращение к новому президенту США кроме ДиКаприо подписало более 150 активистов, имена которых указаны в тексте письма.

Реакция Байдена на призыв ДиКаприо пока не последовала.

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Леонардо ДиКаприо родился в 1974 году в США. Актер известен как активный защитник окружающей среды. На своей странице в Instagram он публикует посты о спасении животных и охране природы. В 2009 году актер купил остров Блэкадор около Белиза, на котором планировал открыть экологически чистый курорт.

В 2020 году актер вместе с партнерами передал в фонд поддержки Национального парка Вирунга, расположенного в Демократической Республике Конго, $2 млн.

Джо Байден стал 46-м президентом США, сменив на посту Дональда Трампа. Инаугурация Байдена состоялась 20 января 2021 года.