"Вернись в спортзал, Лео". В сети обнародовали пляжные снимки 46-летнего ДиКаприо

46-летний американский актер Леонардо ДиКаприо отдыхал вместе с отцом и другом на пляже в Малибу.

Американский актер Леонардо ДиКаприо, которому 11 ноября исполнилось 46 лет, был замечен во время отдыха на пляже в Малибу (Калифорния) в компании лучшего друга, актера Эмиля Хирша. Снимки ДиКаприо 9 ноября обнародовал таблоид Just Jared.

На фото артист запечатлен в купальных плавках.

Таблоид отмечает, что позже к нему присоединился отец Джордж ДиКаприо.

"Вернись в спортзал, Лео", – отреагировали читатели на публикацию об актере на странице таблоида в Instagram.

"ДиКаприо с этим животом выглядит как мужик", – заметили пользователи сети.

Леонардо ДиКаприо начал сниматься в фильмах с 16 лет. Он обладатель премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус", а также лауреат Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" в категории "Лучший актер".