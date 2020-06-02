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02 июня, 2020
 
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Apple снимет фильм Скорсезе с ДиКаприо и Де Ниро

Американская студия Apple реализует проект режиссера Мартина Скорсезе – ленту "Убийцы цветочной луны" с участием актеров Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро.

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Скорсезе планировать снять эту ленту еще в 2016 году
Скорсезе планировать снять эту ленту еще в 2016 году
Фото: EPA

Студия Apple в сотрудничестве с Imperative Entertainment снимет криминальную драму "Убийцы цветочной луны". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главные роли в ленте исполнят актеры Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.

Картина будет основана на одноименной книге Дэвида Грамма. Сценарий напишет Эрик Рот.

Действие фильма расскажет об индейском племени осейджи, проживающем в штате Оклахома. По сюжету индейцы обнаруживают запасы нефти под землей и хорошо зарабатывают на ее продаже. После того, как в 1921 году Конгресс выпускает постановление, по которому каждый человек, который имеет хотя бы половину индейской крови, должен иметь белого финансового представителя, бизнес аборигенов оказывается под угрозой. А на земле индейцев происходят убийства, которые берется расследовать ФБР.

Экранизация романа Грамма задумывалась еще в 2016 году. Тогда киностудия Paramount рассчитала стоимость реализации проекта в размере до $200 млн. Но бюджет возрос до $225 млн. Руководитель Paramount Джим Джианопулос отказался снимать фильм за такие деньги.

Скорсезе обратился к стриминговому сервису Netflix, но бюджет, который могла предоставить компания, $215 млн, тоже оказался недостаточным.

Сумма сделки, заключенной с Apple Studios, не разглашается. Роль Paramount сведется к дистрибьюторской.

Предыдущая лента Мартина Скорсезе "Ирландец" на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" получила 10 номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер".

Теги: бюджет, фильм, режиссер, киностудия, Мартин Скорсезе, актер, Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, экранизация
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