Cтудия Universal создаст новый фильм "Дракула"

Студии Blumhouse Productions и Universal работают над новой экранизацией романа ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Действие картины перенесут в наши дни. Будут ли новые сюжетные повороты, пока неизвестно.
Пост режиссера занял Карин Кусама, сценарий написали Фил Хэй и Мэтт Манфреди.
Первая экранизация "Дракулы" вышла в 1931 году. До 2020 года вышло более 15 экранизаций, включая ленты, снятые по мотивам романа. В январе 2020-го на телеканале ВВС вышел мини-сериал "Дракула".