"Гретель и Гензель". Вышел трейлер экранизации известной сказки. Видео
На YouTube-канале Orion Pictures разместили трейлер фильма "Гретель и Гензель". Это экранизация сказки немецких писателей братьев Гримм. События картины разворачиваются в лесу, где главные герои, брат и сестра, отправляются в поисках еды. Им предстоит столкнуться с воплощением зла. Режиссер – Оз Перкинс. Роли исполнили Софиа Лиллис, Элис Крайдж, Джессика Де Гау. Мировая премьера назначена на 31 января 2020 года.
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