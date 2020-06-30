В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане

45-летний американский актер Леонардо ДиКаприо был замечен во время прогулки со своей 23-летней возлюбленной Камилой Морроне в Малибу (Калифорния).

45-летний ДиКаприо в течение 2,5 года встречается с 23-летней Морроне Фото:ЕРА

45-летний американский актер Леонардо ДиКаприо появился на улицах Малибу (Калифорния) в компании со своей 23-летней возлюбленной Камилой Морроне, пишет Daily Mail.

На опубликованных снимках артист запечатлен в защитной маске, бейсболке, очках и капюшоне. Пара, по информации таблоида, поужинала в японском ресторане.

Издание отмечает, что Морроне, в отличие от актера, не пыталась избежать узнаваемости, воспользовавшись во время прогулки по городу лишь защитной маской.

Избранница ДиКаприо является начинающей актрисой. Она снялась в нескольких голливудских фильмах, а до этого работала моделью в IMG Models и LA Model Management. Пара встречается с середины 2017 года.

ДиКаприо старше Морроне на 22 года. Фото: ЕРА



В январе 2019 года актер познакомил избранницу со своим отцом Джорджем ДиКаприо и мачехой Пегги Энн Фаррар.