В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане

45-летний американский актер Леонардо ДиКаприо появился на улицах Малибу (Калифорния) в компании со своей 23-летней возлюбленной Камилой Морроне, пишет Daily Mail.
На опубликованных снимках артист запечатлен в защитной маске, бейсболке, очках и капюшоне. Пара, по информации таблоида, поужинала в японском ресторане.
Издание отмечает, что Морроне, в отличие от актера, не пыталась избежать узнаваемости, воспользовавшись во время прогулки по городу лишь защитной маской.
Избранница ДиКаприо является начинающей актрисой. Она снялась в нескольких голливудских фильмах, а до этого работала моделью в IMG Models и LA Model Management. Пара встречается с середины 2017 года.
В январе 2019 года актер познакомил избранницу со своим отцом Джорджем ДиКаприо и мачехой Пегги Энн Фаррар.