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Принятие закона о промышленных выбросах повредит экономике и приведет к падению промышленного производства – эксперт

Украина должна выполнить свои обязательства и европейские требования по выбросам, но предложенный путь не должен повредить украинской экономике, отметил глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

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Станислав Зинченко: Те, кто говорят, что этот законопроект нужно принять, говорят, что это европейские требования, и это нужно сделать. Никто не против, что это нужно сделать
Станислав Зинченко: Те, кто говорят, что этот законопроект нужно принять, говорят, что это европейские требования, и это нужно сделать. Никто не против, что это нужно сделать
Фото: Станислав Зинченко / Facebook

Принятие предложенного правительством законопроекта №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде. Об этом заявил изданию "ГОРДОН" директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

"Законопроект №4167 имеет существенные недостатки, требует доработки... Никто не против самой идеи внедрения интегрированного разрешения и НДТМ (Наилучшие доступные технологии и методы управления. – "ГОРДОН"), то есть лучших доступных технологий. Но то, как это пытаются сделать, повредит целым отраслям украинской экономики", – сказал Зинченко.

Он подчеркнул, что Украина должна выполнить свои обязательства и европейские требования по выбросам, для чего и разработан этот законопроект. Но предложенный путь не должен повредить украинской экономике, поэтому бизнес-ассоциации уже выступили против принятия законопроекта и призвали к проведению тщательной доработки.

"Те, кто говорят, что этот законопроект нужно принять, говорят, что это европейские требования и это нужно сделать. Никто не против, что это нужно сделать. Но это можно сделать так, что украинский бизнес выполнит международные обязательства и нормально адаптируется. А можно сделать так, что мы только нанесем вред украинскому бизнесу и украинской экономике", – отметил Зинченко.

Серьезная угроза, которую создает этот законопроект, – в том, что Украина может просто потерять часть предприятий, ведь инвесторы и владельцы могут ли закрыть или перенести производство в страны, где для бизнеса предлагают нормальные условия развития, считает эксперт. Европейские компании имели достаточно времени для адаптации – от 15 до 20 лет, а украинским предприятиям предлагают в два-три раза меньшие сроки, при том что в Украине есть проблемы с доступом к инвестиционным средствам.

"Давайте рассмотрим условный пример – модернизация предприятия по новому закону и стандартам будет стоить €100 млн. Если ее не провести, штрафы составят, например 10 млн евро. При этом операционная прибыль предприятия – $500 тыс. в год, то есть не хватит даже на штраф. Они видят, что им невыгодно продолжать функционировать, и могут перенести производство в Молдову, Турцию, в Китай – куда угодно", – пояснил спикер.

По его словам, еще один существенный недостаток законопроекта – то, что он искажает условия конкуренции.

"Проект заставляет предприятия чрезмерно открывать коммерческую информацию, публичный реестр интегрированных разрешений о тех, кто владеет этими интегрированными разрешениями. Это не соответствует условиям открытости информации, искажает конкуренцию и может вызвать риски для предприятий", – пояснил эксперт.

По его словам, комитету по защите окружающей среды следует вернуться к альтернативному проекту закона №4167-1, который ранее отправили на доработку.

"Он более сбалансированный, регулирует порядок выдачи, отказа, остановки и аннулирования разрешений", – резюмировал Зинченко.

Федерация работодателей Украины в открытом письме председателю парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко заявляла, что проект закона №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" содержит ряд негативных норм, которые повлекут критические последствия для предприятий и экономики страны в целом, негативно повлияют на уровень занятости и объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера отмечал, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. Он считает, что у бизнеса есть много замечаний к законопроекту и их нужно учесть при подготовке к голосованию.

Теги: экология, инвестиции, бизнес, технологии, законопроект, Европейская бизнес-ассоциация, Станислав Зинченко
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