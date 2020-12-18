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Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не выкручивать им руки – нардеп

В Украине необходимо провести анализ использования средств от эконалога и выяснить, на какие цели они направляются, заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов.

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Сергей Шахов: Надо предприятиям отдавать деньги для модернизации предприятий на спецсчета и также контролировать каждую копейку
Сергей Шахов: Надо предприятиям отдавать деньги для модернизации предприятий на спецсчета и также контролировать каждую копейку
Фото: slovoidilo.ua

Государство должно помочь предприятиям с экомодернизацией, а не увеличивать нагрузку на них из-за повышения ставки экологического налога, заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, необходимо провести анализ использования средств от эконалога и выяснить, на какие цели они направляются.

"Надо посмотреть, куда ушли деньги предприятий. От крупных металлургических предприятий, предприятий, которые являются химической промышленностью. Насколько мне известно, много средств сегодня лежат на счетах в банках и губернаторы так называемые, председатели ОГА или председатели военно-гражданских администраций от этого подъедают. Надо делать аудит", – сказал Шахов.

Он считает, что предприятиям необходимо оставлять часть средств от эконалога для проведения модернизации, что позволит использовать деньги по назначению.

"Надо предприятиям отдавать деньги для модернизации предприятий на спецсчета и также контролировать каждую копейку, чтобы эти деньги шли в модернизацию всех крупных заводов или индустриальной базы в Украине", – отметил Шахов.

Он добавил, что кроме ситуации с эконалогом существует еще инициатива увеличить полномочия экоинспекции, что будет создавать условия для коррупционных злоупотреблений.

"У нас сегодня так – вас вообще могут закрыть и породить коррупционную составляющую, это важнейшая проблема нашего государства сегодня", – сказал Шахов.

ЕBA предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств налога на инвестиции в природоохранные мероприятия, что повысит эффективность влияния на экологическую обстановку. Эксперты предлагают также зачислять 70% налога в местные бюджеты, а 30% – в госбюджет. Сейчас он распределяется в пропорции 55% на 45%.

Вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валерия Заружко заявила в комментарии "Обозревателю", что примером отсутствия реальных механизмов финансирования проектов экологической модернизации является Национальный план по сокращению выбросов, который Украина приняла как европейское обязательство в конце 2017 года и должна была начать реализовывать с 2021 года.

"Для внедрения европейских директив нам нужно около 4 млрд евро, что может стать возможным с механизмами государственной финансовой поддержки, как это происходило в Евросоюзе. Последствия невыполнения – и неудовлетворительное состояние окружающей природной среды, и репутационные потери на международной арене", – сказала эксперт.

Теги: налоги, экология, промышленность, деньги, Сергей Шахов, Валерия Заружко
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