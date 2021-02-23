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Продление экспортной пошлины на металлолом сохранит 21,5 тыс. рабочих мест и создаст около 3,5 тыс. новых – эксперт

Переработка лома позволит реализовывать "зеленый" курс страны, так как производить сталь из металлолома – более экологичный путь, чем перерабатывать для этого железную руду, отметил глава Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва.

Игорь Гужва: Экономический эффект действия этих мер впечатляющий
Игорь Гужва: Экономический эффект действия этих мер впечатляющий
Фото: Igor Guzhva / Facebook

Если в Украине будет продлено действие пошлин на экспорт металлолома, то это позволит сохранить и создать тысячи рабочих мест, заявил руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва. Об этом он сказал на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет 23 февраля "Обозреватель".

"Если продлевается действие экспортной пошлины на действующем уровне, то мы можем смело говорить о сохранении 21,5 тыс. рабочих мест и создании около 3,5 тыс. новых рабочих мест. Мы можем говорить о бюджетных поступлениях всех уровней от активизации, продлении деловой активности в ГМК на уровне 3 млрд грн инвестиций", – отметил эксперт.

По словам Гужвы, в последние несколько лет около 30 тыс. рабочих мест в Украине были сохранены именно благодаря этой пошлине, а бюджет получил поступления в размере нескольких миллиардов гривен.

"Экономический эффект действия этих мер впечатляющий. Помимо сохранения рабочих мест, они обеспечили поступления от экспортной пошлины более $1 млрд в бюджет. Еще 2,9 млрд грн поступлений в бюджеты всех уровней обеспечила активизация деятельности ГМК и смежных отраслей", – отметил руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine.

Он добавил, что переработка лома позволит реализовывать "зеленый" курс страны, так как производить сталь из металлолома – более экологичный путь, чем перерабатывать для этого железную руду. 

"Каждая тонна повторно потребленного металлолома экономит 1,5 тонны выбросов углекислого газа, почти три тонны железной руды, угля и затраты электроэнергии. Что это значит? Цели устойчивого развития – это самый большой, глобальный экологический тренд, который происходит по всему миру, начиная с принятия Парижской декларации", – резюмировал эксперт.

12 июля 2016 года Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до 42, в феврале 2019-го – до 58. Экспорт металлолома при поставках в ЕС проводится с пошлиной 5 за тонну, отмечало агентство "Интерфакс-Украина".

Действие экспортной пошлины на лом черных металлов в Украине нужно продлить еще на пять лет, пока не нормализуется ситуация с обеспечением этим сырьем украинских металлургических предприятий, такое заявление сделал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Теги: экология, экономика, бюджет, экспорт, пошлины, металлургия
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