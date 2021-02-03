Южный ГОК на 96% сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – заявление компании

Южный горно-обогатительный комбинат ликвидировал агломерационный передел и благодаря этому практически прекратил выбросы пыли, оксида углерода, диоксида азота и серы, отметили в пресс-службе предприятия.

На решение об остановке цеха повлияла техногенная нагрузка аглопроизводства на окружающую среду Фото: ugok.com.uа

Южный горно-обогатительный комбинат, который работает в Кривом Роге Днепропетровской области, ликвидировал агломерационный передел и благодаря этому сократил на 96% выбросы вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте предприятия.

"Агломерационный цех прекратил выпуск железорудного сырья в октябре 2019 года. Причина – реконструкция доменного передела на Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95 процентов выпущенного агломерата. С учетом долгосрочных планов развития наблюдательный совет комбината решил не возобновлять работу цеха даже после возобновления работы ДМЗ. При этом предприятие сохранило трудовой коллектив. Сотрудников перевели на работу в другие структурные подразделения", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что на решение об остановке цеха повлияла также техногенная нагрузка аглопроизводства на окружающую среду.

"После закрытия цеха комбинат на 96 процентов сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Речь идет о пыли, оксиде углерода, диоксиде азота и сере. В будущем на месте агломерационного цеха планируется построить фабрику окомкования. Цель – выпуск DR окатышей с содержанием железа более 67 процентов. Сырье пользуется спросом у металлургов, поскольку используется в выплавке стали, минуя доменный передел", – объяснили в пресс-службе.

Генеральный директор АО "ЮГОК" Константин Федин подчеркнул, что таким образом компания переходит к евростандартам.

"Ликвидация агломерационного передела на Южном комбинате – в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к европейским экологическим стандартам. Важно, чтобы предприятие выпускало высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей природной среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого предприятия", – заявил он.

Директор по персоналу и социальным вопросам АО "ЮГОК" Лилия Ваховская добавила, что администрация сохранила коллектив агломерационного цеха.

"Около 250 сотрудников, пожелавших продолжить трудиться на комбинате, получили рабочие места в других структурных подразделениях предприятия. В том числе, за счет аглоцеха сформировали персонал созданного в 2020 году комплекса сгущения пульпы", – сказала Ваховская.