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Днепровский горсовет готовит экологическую программу, которая не прошла необходимую процедуру – глава "Экопатруля"

"Экопатруль" и общественное формирование "Экологический патруль" решили выборочно проверить ряд областей и небольшие города и выяснили, что о стратегической экологической оценке при подготовке местных программ "забыли буквально все", заявила член Общественного совета при Министерстве защиты окружающей среды, руководитель "Экопатруля" Татьяна Лампика.

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Татьяна Лампика: Я прошу активную общественность проверить у себя в населенном пункте этот факт
Татьяна Лампика: Я прошу активную общественность проверить у себя в населенном пункте этот факт
Фото: Екологія підприємства / Facebook

Днепровский горсовет и совет Днепровского района готовят экологическую программу и программу обращения с отходами, которые не прошли процедуру оценки воздействия на окружающую среду, заявила в своем Facebook член Общественного совета при Министерстве защиты окружающей среды, руководитель "Экопатруля" Татьяна Лампика. 

Она отметила, что это нужно представителям местной власти, чтобы обосновать финансирование мероприятий.

"Экопатруль", общественное формирование "Экологический патруль" решили проверить выборочно другие области, небольшие города и выяснили: о СЭО (стратегическая экологическая оценка. – "ГОРДОН") забыли буквально все!" – написала активистка.

Она напомнила, что закон "О стратегической экологической оценке" регулирует отношения в сфере оценки последствий для окружающей среды, в том числе для здоровья населения, и принятие местных программ без учета требований этого закона противоречит правовым нормам. По словам активистки, программы не проходили общественное обсуждение. 

"Хочу отметить, что сейчас такие проекты вывесили на сайтах Мариуполя, Днепра, Кривого Рога, то есть промышленных городов. Я прошу активную общественность проверить у себя в населенном пункте этот факт и обратить внимание Министерства охраны окружающей среды на такую проблему", – призвала она.

По данным руководителя "Экопатруля", процедуру прошли только в Каменском Днепропетровской области, это единственный населенный пункт, который выполнил требование законодательства. 

https://www.facebook.com/dtek.dp/posts/2849082902040384

Теги: Днепропетровск, экология, Кривой Рог, Мариуполь, горсовет, законодательство, Каменское, Днепровский горсовет
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