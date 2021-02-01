Принятие закона о выбросах в существующем виде – это безжалостный удар по предприятиям и углубление промышленного кризиса – Кинах

Перед тем, как вводить такие высокие нормы в отношении промышленных выбросов, как предлагает Минэкологии, нужно провести масштабную модернизацию основных фондов промышленности и обеспечить стимулы для инвестиций, заявил экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Законопроект о промышленных выбросах №4167, предложенный Министерством экологии, нанесет удар по промышленности и углубит кризис в ключевых отраслях. Об этом заявил изданию "ГОРДОН" экс-премьер-министр, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"За все годы независимости, к сожалению, на сегодня мы имеем по факту очень высокий уровень морального и физического старения наших промышленных активов, основных фондов. Законопроект, который сразу хочет одномоментно практически утвердить те нормативы, касающиеся защиты окружающей среды, включая штрафные санкции, на примере в том числе более развитых стран, может нанести беспрецедентную вред с точки зрения и низкой конкурентоспособности наших отраслей", – рассказал Кинах.

По его словам, перед тем, как вводить такие высокие нормы в отношении промышленных выбросов, как предлагает Минэкологии, нужно провести масштабную модернизацию основных фондов промышленности и обеспечить стимулы для инвестиций.

"Чтобы достигать этих высоких экологических стандартов, должны быть четкие отраслевые программы модернизации, обновление основных фондов, более передовое оборудование с высокими экологическими показателями. Должны быть созданы условия доступа к ресурсам, в том числе к банковскому капиталу, средние, долгосрочные кредиты. Но не по ставкам, как это было, как минимум 8–9% за последний период, а по ставкам, которые есть в развитом мире, – от 0 до 1, максимум 2%. Должны быть очень серьезные, сбалансированные решения в условиях государственно-частного партнерства. Это должны быть стимулы для инвесторов, чтобы вкладывать инвестиции в экологически опасное производство", – отметил Кинах.

По мнению экс-премьера, только при условии принятия таких комплексных мер, направленных на обновление основных фондов ключевых отраслей возможно вводить более высокие нормы защиты окружающей среды. В противном случае это только усугубит промышленный кризис.

"В случае принятия законопроекта в таком виде, как сегодня, это будет беспощадный удар по конкурентоспособности наших предприятий и углубление промышленного кризиса", – подытожил Кинах.

Законопроект нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера отмечал, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. Он считает, что у бизнеса есть много замечаний к законопроекту и их нужно учесть при подготовке к голосованию.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.