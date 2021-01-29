Эколог: Тема экологической безопасности очень манипулятивная в Украине

Активисты и политики среди всех экологических тем понимают те, которые могут принести быстрые политические баллы, заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Людмила Цыганок: При этом такие важные темы, как вырубка лесов, исчезновение биоразнообразия, пожары, – они не в плоскости достижения быстрого результата Фото: Людмила Циганок / Facbook

В Украине недостаточно внимания уделяется реальным экологическим проблемам – на первом месте темы экологии промышленных предприятий и бизнеса, а вопросы вырубки лесов, исчезновения биоразнообразия, лесных пожаров тонут в потоке манипуляций, заявила УНИАН президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

"К сожалению, тема экологической безопасности очень манипулятивная в Украине. Поэтому, конечно, те темы, которые позволяют общественным активистам, власти, некоторым представителям государственных органов набрать некоторое количество баллов: экономических, политических, имиджевых, – эти темы традиционно вызывают больше внимания со стороны общественности, со стороны СМИ. Поэтому они стоят на повестке дня", – сказала Цыганок.

И окружающая среда, и население страдают от вреда, который наносится в том числе из-за нехватки внимания к экологическим проблемам, решение которых требует ресурсов.

"При этом такие важные темы, как вырубка лесов, исчезновение биоразнообразия, пожары, – они не в плоскости достижения быстрого результата, но они несут колоссальные последствия, от чего страдает каждый украинец", – подчеркнула эколог.