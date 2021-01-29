С 2019 года в порту Херсона хранятся токсичные отходы из Черногории – расследование

Опасные отходы были отправлены в Украину с территории проекта по восстановлению выведенной из эксплуатации верфи Биела на Адриатическом побережье Черногории. Проект поддерживает Всемирный банк. Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности.

В расследовании подчеркнули, что груды токсичных отходов представляют большую проблему для Украины Фото: suspilne.media

Украинская полиция расследует ввоз в страну нескольких тысяч тонн опасных отходов, которые с 2019 года хранятся в Херсонском морском торговом порту. Об этом речь идет в расследовании, опубликованном 28 января Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным авторов, Агентство по охране окружающей среды Черногории одобрило отправку тысяч тонн песка в Украину после того, как образец, представленный французской компанией Valgo SA, показал, что он не содержит опасных веществ, для экспорта которых потребуется специальная лицензия.

"Отходы были отправлены в Украину с территории проекта, поддерживаемого Всемирным банком, по восстановлению выведенной из эксплуатации верфи Биела на Адриатическом побережье Черногории, где за долгие годы накопились загрязненная почва и песок, оставшиеся после пескоструйной обработки корпусов океанских судов", – отметили в сообщении.

Журналисты обнаружили свидетельства того, что дочерняя фирма французской инженерной компании, с которой был заключен контракт на утилизацию отходов из Биелы, представила властям Черногории неверные образцы. Это позволило французской компании Valgo SA обойти черногорские и международные правила, регулирующие транспортировку опасных материалов.

В расследовании подчеркнули, что груды токсичных отходов представляют большую проблему для Украины. По словам экс-мэра Херсона Владимира Миколаенко, у городских властей нет возможности избавиться от песка.

"Я не представляю, как можно обработать эти 3600 или 3800 тонн. Кто за это заплатит?" – сказал он.

Лабораторные тесты, предоставленные OCCRP Министерством экологии Украины, показали, что отходы содержат большое количество веществ, которые могут вызывать рак и врожденные дефекты.

По информации OCCRP, группа Всемирного банка проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, как опасные отходы оказались в Украине.

"Агентство по охране окружающей среды Черногории, которое курирует проект по очистке Биелы, заявило, что ожидает результатов украинского расследования, прежде чем решить, следует ли Черногории репатриировать груз", – отметили в расследовании.