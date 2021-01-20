В компании "Метинвест" сообщили об очередной экологической модернизации меткомбинатов

В прошлом году была модернизирована аглофабрика меткомбината имени Ильича, проект обошелся в 160 млн долларов. Современные аспирационные установки были установлены на доменной печи №3, теперь такая модернизация ждет печь №5, инвестиции составят $26 млн.

После ввода в эксплуатацию новых аспирационных установок доменной остаточная запыленность будет ниже утвержденных нормативных показателей Фото: mrpl.city

Модернизация доменного производства металлургических комбинатов группы "Метинвест" в 2021 году продолжится, сообщает со ссылкой на пресс-службу группы "Обозреватель".

Издание напомнило, что в прошлом году была модернизирована аглофабрика меткомбината имени Ильича, проект обошелся в 160 млн долларов. Современные аспирационные установки были установлены на доменной печи №3, теперь такая модернизация ждет печь №5, инвестиции составят $26 млн. Основную часть строительных работ планируют завершить летом этого года.

Запланирован и ремонт доменной печи №2, но печь №5 находится ближе к социальным объектам, в том числе к школе, поэтому ее отремонтируют в первую очередь. В пресс-службе отметили, что после ввода в эксплуатацию новых аспирационных установок доменной остаточная запыленность будет ниже утвержденных нормативных показателей.

Уже выполнены работы по планировке территорий площадок под строительство новых систем аспирации и начаты подготовительные работы по демонтажу и переносу сооружений, а также и устройству временных электросетей.

"Мы идем по пути создания чистого металлургического производства, пошагово выполняя взятые на себя обязательства по экологической модернизации производства. Например, в прошлом году мы не только завершили масштабную модернизацию технологических газоочисток аглофабрики, но и запустили новые аспирационные установки на доменной печи №3. В этом году начинаем строить современные системы аспирации для пятой домны", – рассказал изданию генеральный директор меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Тарас Шевченко.