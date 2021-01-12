В Саудовской Аравии хотят построить эко-город без дорог и улиц

В первом квартале этого года в Саудовской Аравии начнется строительство экологического города The Line. Он будет оснащен искусственным интеллектом, застройками, работающими на природной энергии, а также в нем не будет автомобилей.

Саудовская Аравия планирует построить на северо-западе страны эко-город The Line без машин, улиц и выбросов углерода. Об этом сообщает агентство ANBA.

Наследный принц страны Мухаммед бин Салман во время телеобращения сообщил, что The Line будет городом-миллионником протяженностью 170 км. По его словам, в городе сохранится 95% природы, которая изначально была на отведенной под строительство территории.

Салман подчеркнул, что в городе "не будет автомобилей, улиц и выбросов углерода".

Как отмечает ANBA, в пешеходном городе появятся такие объекты, как школы, медицинские центры и зеленые насаждения, а также высокоскоростной общественный транспорт – ожидается, что поездка в пределах города займет не более 20 минут.

Новый город будет оснащаться искусственным интеллектом и будет включать в себя городские застройки с положительным выбросом углерода, работающие на 100% чистой энергии.

Строительство The Line начнется в первом квартале 2021 года и будет финансироваться Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, который направлен на диверсификацию экономики страны. К 2030 году проект должен создать 380 тыс. рабочих мест и принести стране около $48 млрд.

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