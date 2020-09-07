Смертной казни не будет. Суд в Саудовской Аравии вынес окончательный приговор по делу об убийстве Хашогги

Восемь обвиняемых в убийстве журналиста Джамала Хашогги приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Ранее суд в Саудовской Аравии вынес пяти из них смертный приговор. Однако в мае родные погибшего простили убийц, что предусматривало пересмотр наказания.

Хашогги убили в Стамбуле в 2018 году Фото: ЕРА

Уголовный суд Эр-Рияда вынес окончательные приговоры в отношении восьми обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом со ссылкой на прокуратуру 7 сентября сообщило государственное информагентство Саудовской Аравии SPA.

Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый. Еще один обвиняемый получил 10 лет заключения, двое – по семь лет лишения свободы. Приговор окончательный и подлежит исполнению, уголовное дело закрыто, отметили в прокуратуре.

23 декабря 2019 года суд в Саудовской Аравии признал восьмерых человек виновными в убийстве Хашогги. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Трое были признаны невиновными.

В мае 2020 года сыновья погибшего объявили, что прощают виновных в этом преступлении. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии смертный приговор в таком случае подлежал пересмотру.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и уничтожили в кислоте на территории консульства или в резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года специальный докладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом. Последний свою причастность к преступлению отрицает.