ГОРДОН
 
 
МИР

В Саудовской Аравии посадили в тюрьму активистку, выступавшую за права женщин

Суд в Саудовской Аравии приговорил к тюремному сроку 31-летнюю активистку, борца за права женщин Люджейн аль-Хазлюль, рассказали родственники активистки. Ее обвинили в общении с иностранными представителями о правах женщин в королевстве.

Люджейн аль-Хазлюль обвинили в попытке изменить политическую систему Саудовской Аравии
Люджейн аль-Хазлюль обвинили в попытке изменить политическую систему Саудовской Аравии 
Фото: pen.org

Выступавшую за права женщин активистку Люджейн аль-Хазлюль посадили в тюрьму в Саудовской Аравии. Ее приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения, пишет агенство Reuters 29 декабря со ссылкой на родственников активистки.

31-летняя аль-Хазлюль содержится под стражей с мая 2018 года после ареста вместе с другими борцами за права женщин. Суд учтет, что женщина уже отсидела в тюрьме после ареста срок в 2 года и 10 месяцев. Аль-Хазлюль собирается обжаловать приговор, сказала ее сестра.

Женщину обвинили в попытке изменить политическую систему Саудовской Аравии и нанести ущерб национальной безопасности. Аль-Хазлюль предъявили обвинение в устройстве на работу в ООН, общении с иностранными дипломатами, международными правозащитными группами, другими саудовскими активистами и международными СМИ о правах женщин в королевстве, включая агентство Reuters.

Суд решил вынести такой приговор, несмотря на давление международных правозащитных организаций, отмечает агентство. Они неоднократно требовали освободить аль-Хазлюль и других арестованных активисток, но Эр-Рияд не реагировал на эти просьбы. Эксперты ООН назвали обвинения надуманными и призвали немедленно освободить женщину.

Представитель Госдепартамента США Кейл Браун заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о приговоре активистке.

"Мы подчеркнули важность свободы слова и деятельности мирных активистов в Саудовской Аравии, поскольку они продвигают права женщин. Мы с нетерпением ждем ее скорого освобождения в 2021 году", – написал он в Twitter 29 декабря.

Советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан подтвердил в Twitter, что администрация Байдена планирует поднять вопрос прав человека в отношениях с Эр-Риядом.

"Приговор аль-Хазлюль за простую реализацию своих универсальных прав несправедлив и вызывает беспокойство. Как мы уже говорили, администрация Байдена и Харрис будет выступать против нарушений прав человека, где бы они ни происходили", – отметил он.

Аль-Хазлюль неоднократно сообщала о пытках в тюрьме. В 2019 году она отказалась опровергнуть свои утверждения о пытках в обмен на досрочное освобождение, сказали ее родственники. Семья аль-Хазлюль утверждала, что активистку в течение трех месяцев подвергали пыткам электрическим током и сексуальным домогательствам, отметило ВВС.

Активистка выступала за право женщин водить машину с 2013 года. Ее задержали за несколько недель до того, как саудовским женщинам разрешили получать права на вождение авто в 2018 году.

В Саудовской Аравии действовал запрет на вождение для женщин с 1957 года. Из-за этого семьи вынуждены были нанимать водителей, чтобы возить членов семьи женского пола.

Теги: ООН, Саудовская Аравия, Джо Байден, тюрьма, дипломаты, женщины, Эр-Рияд, Джейк Салливан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любовь действительно может быть неземной". Руслана показала свадебные снимки
"Любовь действительно может быть неземной". Руслана показала свадебные снимки
Эмма Робертс родила первенца
Эмма Робертс родила первенца
Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически еще подростки
Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически – еще подростки
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS