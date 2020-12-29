В Саудовской Аравии посадили в тюрьму активистку, выступавшую за права женщин

Суд в Саудовской Аравии приговорил к тюремному сроку 31-летнюю активистку, борца за права женщин Люджейн аль-Хазлюль, рассказали родственники активистки. Ее обвинили в общении с иностранными представителями о правах женщин в королевстве.

Выступавшую за права женщин активистку Люджейн аль-Хазлюль посадили в тюрьму в Саудовской Аравии. Ее приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения, пишет агенство Reuters 29 декабря со ссылкой на родственников активистки.

31-летняя аль-Хазлюль содержится под стражей с мая 2018 года после ареста вместе с другими борцами за права женщин. Суд учтет, что женщина уже отсидела в тюрьме после ареста срок в 2 года и 10 месяцев. Аль-Хазлюль собирается обжаловать приговор, сказала ее сестра.

Женщину обвинили в попытке изменить политическую систему Саудовской Аравии и нанести ущерб национальной безопасности. Аль-Хазлюль предъявили обвинение в устройстве на работу в ООН, общении с иностранными дипломатами, международными правозащитными группами, другими саудовскими активистами и международными СМИ о правах женщин в королевстве, включая агентство Reuters.

Суд решил вынести такой приговор, несмотря на давление международных правозащитных организаций, отмечает агентство. Они неоднократно требовали освободить аль-Хазлюль и других арестованных активисток, но Эр-Рияд не реагировал на эти просьбы. Эксперты ООН назвали обвинения надуманными и призвали немедленно освободить женщину.

Представитель Госдепартамента США Кейл Браун заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о приговоре активистке.

"Мы подчеркнули важность свободы слова и деятельности мирных активистов в Саудовской Аравии, поскольку они продвигают права женщин. Мы с нетерпением ждем ее скорого освобождения в 2021 году", – написал он в Twitter 29 декабря.

We are concerned by reports that a Saudi court has sentenced activist Loujain al-Hathloul to prison. We've emphasized the importance of free expression and peaceful activism in Saudi Arabia as it advances women’s rights. We look forward to her anticipated early release in 2021. — Cale Brown (@StateDeputySPOX) December 29, 2020

Советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан подтвердил в Twitter, что администрация Байдена планирует поднять вопрос прав человека в отношениях с Эр-Риядом.

"Приговор аль-Хазлюль за простую реализацию своих универсальных прав несправедлив и вызывает беспокойство. Как мы уже говорили, администрация Байдена и Харрис будет выступать против нарушений прав человека, где бы они ни происходили", – отметил он.

Saudi Arabia’s sentencing of Loujain al-Hathloul for simply exercising her universal rights is unjust and troubling. As we have said, the Biden-Harris administration will stand up against human rights violations wherever they occur. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) December 28, 2020

Аль-Хазлюль неоднократно сообщала о пытках в тюрьме. В 2019 году она отказалась опровергнуть свои утверждения о пытках в обмен на досрочное освобождение, сказали ее родственники. Семья аль-Хазлюль утверждала, что активистку в течение трех месяцев подвергали пыткам электрическим током и сексуальным домогательствам, отметило ВВС.

Активистка выступала за право женщин водить машину с 2013 года. Ее задержали за несколько недель до того, как саудовским женщинам разрешили получать права на вождение авто в 2018 году.

В Саудовской Аравии действовал запрет на вождение для женщин с 1957 года. Из-за этого семьи вынуждены были нанимать водителей, чтобы возить членов семьи женского пола.