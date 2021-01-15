"Метинвест" сообщил об инвестиции 30 млн грн в улучшение условий для рабочих комбината

В 2020 году в группе "Метинвест" продолжили реализовывать программу "Рабочий быт".

На мариупольских металлургических комбинатах – имени Ильича и "Азовсталь" – группа "Метинвест" капитально отремонтировала больше 2 тыс. м² помещений для сотрудников на 45 объектах, в проект "Рабочий быт" вложили в 2020 году 29,7 млн грн. Об этом со ссылкой на пресс-службу группы сообщает "Обозреватель".

"Несмотря на все вызовы 2020 года, мы продолжили реализовывать программу "Рабочий быт". Ежемесячно на меткомбинате сдаются в эксплуатацию новые отремонтированные бытовые помещения, которые еще больше соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам", – подчеркнул генеральный директор меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.

На меткомбинате имени Ильича также отремонтировали ряд участков и цехов, а также государственную пожарно-спасательную часть №53, которая расположена на территории меткомбината, и подразделение центральной лаборатории.