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"АрселорМиттал Кривой Рог" выступил за временный запрет на экспорт металлолома

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За пять месяцев 2021 года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в девять раз
За пять месяцев 2021 года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в девять раз
Фото: depositphotos.com

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддерживает инициативу профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и "Укртрубопром" о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года. Об этом генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо сообщил журналистам, пишет бизнес-портал UAprom.

Он отметил, что украинский металлолом покупают в основном металлургические заводы в Турции, они пользуются дешевым украинским сырьем, внутренними преференциями в своей стране и в итоге создают конкуренцию украинским металлургам на внутреннем рынке.

"Лом идет в Турцию, а потом турки поставляют в Украину ту же металлопродукцию, которую мы производим, но продают ее дешевле. Получается, мы сами даем им эту возможность", – объяснил Лонгобардо.

"Укрметаллургпром" 12 июля обратился с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в нем объединение просит рассмотреть возможность скорейшего введения запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. Руководитель "Укрметаллургпрома" Александр Каленков подчеркнул, что восстановление мировой экономики привело к резкому росту цен на металлолом, которые достигли 10-летнего максимума. При этом цены на готовую продукцию металлургии пропорционально не выросли. Из-за этой ситуации объем экспорта металлолома из Украины может превысить по итогам 2021 года 1,5 млн тонн. Экспортные пошлины перестали в таких условиях выполнять свою функцию, так как теперь они составляют не 26,8% от стоимости, как раньше, а 13,5%, написал Каленков.

UAprom сообщил, что такую же позицию выразило и объединение "Укртрубопром", так как сварные трубы невозможно изготовить без лома черных металлов, а для бесшовных труб лом является основным сырьем. Спрос на мировом рынка на стальные трубы при этом упал – как из-за коронавирусной пандемии, так и из-за падения цен на нефть, в итоге производство труб сократилось в Украине за прошлый год на 24,8%, за первый квартал этого года – еще на 4,7%.

В профильных ассоциациях напомнили премьеру, что многие страны мира вводят ограничения на экспорт металлолома, а бесконтрольный вывоз сырья из страны приведет к снижению темпов роста ВВП на 0,4%, количество рабочих мест сократится на более чем 25 тыс.

Контекст:

12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году.

Металлургические предприятия и профильные ассоциации не первый раз выступают за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов.

27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.

"Минпром" сообщил, что за пять месяцев 2021 года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в девять раз.

Теги: Украина, Турция, ВВП, экономика, цены, экспорт, пошлины, металлургия, сталь, АрселорМиттал Кривой Рог, премьер-министр, трубы, пандемия, рынки, Укрметаллургпром, Александр Каленков, металлолом
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