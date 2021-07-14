"АрселорМиттал Кривой Рог" выступил за временный запрет на экспорт металлолома

За пять месяцев 2021 года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в девять раз Фото: depositphotos.com

Он отметил, что украинский металлолом покупают в основном металлургические заводы в Турции, они пользуются дешевым украинским сырьем, внутренними преференциями в своей стране и в итоге создают конкуренцию украинским металлургам на внутреннем рынке.

"Лом идет в Турцию, а потом турки поставляют в Украину ту же металлопродукцию, которую мы производим, но продают ее дешевле. Получается, мы сами даем им эту возможность", – объяснил Лонгобардо.

"Укрметаллургпром" 12 июля обратился с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в нем объединение просит рассмотреть возможность скорейшего введения запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. Руководитель "Укрметаллургпрома" Александр Каленков подчеркнул, что восстановление мировой экономики привело к резкому росту цен на металлолом, которые достигли 10-летнего максимума. При этом цены на готовую продукцию металлургии пропорционально не выросли. Из-за этой ситуации объем экспорта металлолома из Украины может превысить по итогам 2021 года 1,5 млн тонн. Экспортные пошлины перестали в таких условиях выполнять свою функцию, так как теперь они составляют не 26,8% от стоимости, как раньше, а 13,5%, написал Каленков.

UAprom сообщил, что такую же позицию выразило и объединение "Укртрубопром", так как сварные трубы невозможно изготовить без лома черных металлов, а для бесшовных труб лом является основным сырьем. Спрос на мировом рынка на стальные трубы при этом упал – как из-за коронавирусной пандемии, так и из-за падения цен на нефть, в итоге производство труб сократилось в Украине за прошлый год на 24,8%, за первый квартал этого года – еще на 4,7%.

В профильных ассоциациях напомнили премьеру, что многие страны мира вводят ограничения на экспорт металлолома, а бесконтрольный вывоз сырья из страны приведет к снижению темпов роста ВВП на 0,4%, количество рабочих мест сократится на более чем 25 тыс.