"Укрметаллургпром": Пошлина на вывоз металлолома в $58 уже не является механизмом ограничения экспорта

"Сейчас в Украине сложилась критическая ситуация с обеспечением лома предприятий. С начала года уже вывезли 230 тыс. тонн лома. Это большой объем, и он растет из месяца к месяцу. Если это будет продолжаться, я боюсь, что мы можем выйти на годовой показатель до полутора миллиона тонн. В итоге наши предприятия потеряют конкурентоспособность и продадут меньше готовой металлопродукции", – рассказал он.

Каленков считает, что введенная ранее пошлина уже не решает проблему.

"Экспортная пошлина сейчас составляет $58, но после того, как выросли цены на металлопродукцию и на лом в процентном содержании, пошлина уже не является механизмом ограничения экспорта и не убирает ценовой диспаритет, – отметил эксперт, – У нас несправедливая конкуренция с Турцией и с "ПМР" – самопровозглашенной "Приднестровской республикой". За счет субсидирования государства и там, и там они имеют возможность несправедливо задирать цены нерыночным путем и выгребать из Украины весь лом".

Он убежден, что Украина должна запретить вывоз лома для защиты своего рынка.

"Все страны вокруг нас или уже ввели, или рассматривают запрет экспорта лома на несколько лет. На это пошла Россия, Казахстан, другие страны восточной серии, сейчас этот вопрос рассматривают в ЕС. Украине здесь нельзя опоздать, нельзя потерять лом с внутреннего рынка. Поэтому необходимо оперативно принять решение о запрете экспорта лома как минимум на два года, до конца 2023 года. Это выровняет ситуацию, уберет недобросовестную конкуренцию с турками и с российским анклавом "ПМР". А мы сможем быть уверены, что украинские предприятия обеспечены ломом", – подытожил Каленков.