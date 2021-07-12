ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Укрметаллургпром": Пошлина на вывоз металлолома в $58 уже не является механизмом ограничения экспорта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала года из Украины вывезли 230 тыс. тонн лома
С начала года из Украины вывезли 230 тыс. тонн лома
Фото: depositphotos.com

В Украине необходимо запретить вывоз металлолома за границу, так как из-за его экспорта сотнями тысяч тонн дефицит сырья стали испытывать отечественные металлургические предприятия и страна теряет конкурентоспособность на внешних рынках, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет "РБК-Украина".

"Сейчас в Украине сложилась критическая ситуация с обеспечением лома предприятий. С начала года уже вывезли 230 тыс. тонн лома. Это большой объем, и он растет из месяца к месяцу. Если это будет продолжаться, я боюсь, что мы можем выйти на годовой показатель до полутора миллиона тонн. В итоге наши предприятия потеряют конкурентоспособность и продадут меньше готовой металлопродукции", – рассказал он.

Каленков считает, что введенная ранее пошлина уже не решает проблему.

"Экспортная пошлина сейчас составляет $58, но после того, как выросли цены на металлопродукцию и на лом в процентном содержании, пошлина уже не является механизмом ограничения экспорта и не убирает ценовой диспаритет, – отметил эксперт, – У нас несправедливая конкуренция с Турцией и с "ПМР" – самопровозглашенной "Приднестровской республикой". За счет субсидирования государства и там, и там они имеют возможность несправедливо задирать цены нерыночным путем и выгребать из Украины весь лом".

Он убежден, что Украина должна запретить вывоз лома для защиты своего рынка.

"Все страны вокруг нас или уже ввели, или рассматривают запрет экспорта лома на несколько лет. На это пошла Россия, Казахстан, другие страны восточной серии, сейчас этот вопрос рассматривают в ЕС. Украине здесь нельзя опоздать, нельзя потерять лом с внутреннего рынка. Поэтому необходимо оперативно принять решение о запрете экспорта лома как минимум на два года, до конца 2023 года. Это выровняет ситуацию, уберет недобросовестную конкуренцию с турками и с российским анклавом "ПМР". А мы сможем быть уверены, что украинские предприятия обеспечены ломом", – подытожил Каленков.

Контекст:

12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году.

Металлургические предприятия и профильные ассоциации выступали за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов.

27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.

"Минпром" сообщил, что за пять месяцев 2021 года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в девять раз.

Теги: Россия, Украина, Турция, Казахстан, дефицит, цены, экспорт, запрет, пошлины, металлургия, Укрметаллургпром, Александр Каленков, металлолом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото
Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS