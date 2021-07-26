Запрет на экспорт лома даст Украине деньги в госбюджет и новые рабочие места – "Укрметаллургпром"

Александр Каленков: Нам нужно убрать на рынке недобросовестную конкуренцию. Тогда внутри Украины сложится рыночная цена на металлолом Фото: ukrmetalurgprom / Facebook

"Одна тонна лома, которую экспортировали, приносит в бюджет государства мизер. А тонна лома, которая переработана в сталь и экспортирована, приносит в четыре раза больше. А если посчитать общий экономический эффект с учетом рабочих мест, то понятно, что лом, переработанный в Украине, на порядок больше приносит государству Украина", – заявил он.

Каленков отметил, что сейчас конкуренция на мировых рынках искажена не в пользу Украины, потому что из Украины экспорт лома идет в Турцию и поддерживаемую Россией непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. В Турции металлургов поддерживает государство, их рынок для сбыта украинского металла полностью закрыт, добавил он.

"Это искажает нормальное конкурентное состояние на рынке. Фактически на рынке существует недобросовестная конкуренция, потому что Турция и ПМР получают огромные дотации и шаровые энергоресурсы. Поэтому они могут завышать цены и выгребать весь лом, который формируется на рынке Украины. Нам нужно убрать на рынке недобросовестную конкуренцию. Тогда внутри Украины сложится рыночная цена на металлолом", – убежден президент "Укрметаллургпрома".