Федерация работодателей Украины потребовала от Кабмина ввести запрет на экспорт металлолома до конца 2023 года

"Экспортная пошлина на металлолом в размере €58 за тонну уже не сдерживает экспортеров, поскольку ее соотношение к стоимости лома сократилось с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от введения пошлин. Таким образом, вполне вероятно, что с такой динамикой объемы экспорта металлолома до конца 2021 года могут превысить 1,5 млн т. А это половина заготовки лома в 2020 году", – сказано в письме к главе правительства.

"Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы СО 2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома сэкономить 1,4 т железной руды и 740 кг угля", – заявили в ФРУ.

Контекст:

12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году. 27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.

"Минпром" сообщил, что за пять месяцев 2021 года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в девять раз.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал инициативу профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и "Укртрубопром" о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.