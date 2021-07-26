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Федерация работодателей Украины потребовала от Кабмина ввести запрет на экспорт металлолома до конца 2023 года

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Объемы экспорта металлолома до конца 2021 года могут превысить 1,5 млн тонн, прогнозируют в ФРУ
Объемы экспорта металлолома до конца 2021 года могут превысить 1,5 млн тонн, прогнозируют в ФРУ
Фото: depositphotos.com

Мировая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, что привело к резкому росту цен на сырье, в частности – на металлолом, поэтому Федерация работодателей Украины (ФРУ) написала письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором обосновала необходимость ввести временный запрет на экспорт металлолома – до 31 декабря 2023 года. Об этом со ссылкой на текст документа пишет 26 июля "РБК-Украина".

"Экспортная пошлина на металлолом в размере €58 за тонну уже не сдерживает экспортеров, поскольку ее соотношение к стоимости лома сократилось с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от введения пошлин. Таким образом, вполне вероятно, что с такой динамикой объемы экспорта металлолома до конца 2021 года могут превысить 1,5 млн т. А это половина заготовки лома в 2020 году", – сказано в письме к главе правительства.

Авторы добавили, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

"Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы СО2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома сэкономить 1,4 т железной руды и 740 кг угля", – заявили в ФРУ.

Контекст:

12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году. 27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.

"Минпром" сообщил, что за пять месяцев 2021 года экспортеры лома нарастили поставки на внешние рынки в девять раз.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал инициативу профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и "Укртрубопром" о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.

Теги: экспорт, пошлины, металлургия, Федерация работодателей Украины, Кабмин, металлолом
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