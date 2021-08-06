Нардеп Магера заявил, что вывоз металлолома из Украины нужно срочно запретить, иначе рухнет гривна

Он сообщил, что дефицит сырья метзаводы испытывают уже сейчас, они начали сокращать производство.
"Металлургические заводы допускают, что из-за нехватки сырья уже в августе-сентябре возможна остановка отдельных производственных линий. Если дефицит достигнет критического уровня, начнут закрываться целые предприятия. Очевидно, что при средней мировой цене на лом $500 за тонну продленная в мае экспортная пошлина в размере €58 за тонну не работает. Лом продолжают вывозить, потому что это сверхвыгодно", – рассказал Магера.
Если ситуация не изменится, до конца 2021 года комбинаты отрасли потеряют около $1,4 млрд валютной выручки.
"Это может привести к ослаблению гривны. Кроме того, из-за остановки заводов сократятся налоговые поступления в бюджеты всех уровней и вырастет безработица. Таким образом, речь идет не только о спасении национальной металлургии, но и о предотвращении кризисных явлений в экономике", – рассказал политик.
"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне – 85 тыс. т.
12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году. 27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал инициативу профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и "Укртрубопром" о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.