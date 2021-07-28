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Металлурги просят премьера запретить экспорт лома, иначе страна потеряет $1,4 млрд экспортной выручки

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Почти 98% экспорта украинского металлолома идет в Турцию к основному конкуренту Украины на мировом рынке, заявили металлурги
Почти 98% экспорта украинского металлолома идет в Турцию – к основному конкуренту Украины на мировом рынке, заявили металлурги
Фото: depositphotos.com

В открытом письме в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля от трудового коллектива ПАО "ММК имени Ильича" сказано, что из-за дефицита металлолома в Украине стабильная работа всей металлургической отрасли оказалась под угрозой, а бюджеты всех уровней могут потерять более 20 млрд грн, пишет "Обозреватель". Временный запрет на экспорт металлолома обеспечит предприятия стратегическим сырьем, считают авторы письма.

"Угроза вымывания металлолома с внутреннего рынка Украины стала актуальной как никогда за последние пять-шесть лет. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: если в первой половине прошлого года из Украины было экспортировано около 17 тыс. т металлолома, то в январе – июне текущего года этот показатель уже составил более 231 тыс. т. Почти 98% этого объема поступает на турецкий рынок, то есть к нашим основным конкурентам на мировом рынке металлопродукции", – заявили на заводе.

Подписанты отметили, что во всем мире правительства защищают внутренних производителей металлопродукции и так же должна поступать и Украина, чтобы не пришлось сокращать объемы производства или закрывать заводы.

"При сохранении текущих темпов экспорта металлолома отечественное производство стали в течение ближайшего года может снизиться минимум на 20%. В то же время падение испытывают и сектора более глубокой обработки металла, и производители готовой продукции в сфере машиностроения, а также смежные к металлургии отрасли: транспорт, энергетика, производство ферросплавов и огнеупоров. Даже если Украина экспортирует 1,5 млн т металлолома по текущим ценам, общее снижение экспортной выручки составит $1,4 млрд. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней могут снизиться более чем на 19 млрд грн в год", – сказано в документе.

На комбинате имени Ильича убеждены, что на ближайшие два-три года нужно остановить вывоз металлолома из страны, это позволит "соблюсти ключевые показатели производственной программы, а также поддерживать целый ряд социально-ориентированных проектов, направленных на улучшение условий жизни и труда работников металлургической отрасли и жителей целых городов".

Контекст:

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне – 85 тыс. т.

12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году. 27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал инициативу профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и "Укртрубопром" о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.

Теги: экспорт, металлургия, ммк им. Ильича, премьер-министр, Денис Шмыгаль, металлолом
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