В Харькове пытались сдать на металлолом противотанковую мину

В пункте приема позвонили в полицию и ГСЧС. Пиротехники изъяли и обезвредили боеприпас.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Спасатели напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета его не стоит трогать, пытаться разобрать. Необходимо сразу вызвать спасателей или полицию.